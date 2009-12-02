Низьких цін на цукор в Україні у 2010 році не буде

Низьких цін на цукор в Україні в 2010 р. не буде. Про це повідомив 1 грудня голова спостережної ради ВАТ "Цукровий союз "Укррос" Сергій Федоренко на прес-конференції. Він пояснив, що у 2009/10 МР дефіцит цукру на внутрішньому ринку України становитиме 250-400 тис. тонн, повідомляє АПК-Информ.

Він відзначив, що в результаті непродуманої політики держави посівні площі під цукровий буряк у 2008 р. скоротилися у 2 рази порівняно з 2006 р., внаслідок чого валовий збір цукрового буряка в 2009 р. зменшився також удвічі - до 10 млн. тонн. У зв`язку з цим прогноз виробництва цукру у 2009/10 МР визначено в 1,3 млн. тонн при внутрішньому споживанні 1,7 млн. тонн на рік. "Мінекономіки весь час говорить про якісь перехідні запаси в 400 тис. тонн цукру. Але де вони, ці запаси? Їх немає", - підкреслив він.

С.Федоренко відзначив, що частина цукру для заповнення дефіциту можна завезти з Білорусі. "Але це не будуть великі обсяги, бо коли завозити його по 550-600 долл./т, тут він буде в опті по 6500-7000 грн/т. Але білорусам вигідніше везти свій цукор в Російську Федерацію, де теж є його дефіцит і де ціна ще вища - 1000 долл./т", - сказав він. Голова спостережної ради цукрового союзу "Укррос" уточнив, що при оптовій ціні 6500-7000 грн/т роздрібна ціна цукру складе 8500-9000 грн/т.

На думку С.Федоренка, виходом з ситуації є встановлення урядом додаткової квоти на ввезення 250 тис. тонн цукру-сирцю за пільговим митом 2%.

За даними Мінагрополітіки України, станом на 25 листопада в Україні було перероблено 8,37 млн. тонн цукрового буряка і вироблено 1,154 млн. тонн цукру.