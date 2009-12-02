ТМ «Спєлая» вивела на ринок десертне вино «Лідія»

ТМ «Спєлая» вивела на ринок десертне солодке рожеве вино «Лідія». Про це УНІАН повідомив голова прес-служби ГК «Петрус» Олександр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Повідомляють, що вино «Лідія» виготовили з винограду сорту «Лідія» який володіє специфічним суничним присмаком, і суміші інших сортів виду «Vitis Labrusca».

«Класичне вино привертає своїм характерним ароматом з фруктовими тонами, м`яким гармонійним смаком і світло-рожевим кольором. Це вино поєднується з більшістю страв, з фруктами і десертами», - відзначив О.ПЕТРУЛЕНКОВ.

Довідка УНІАН. Група компаній „Петрус” об`єднує десятки торгово-промислових компаній різних сфер бізнесу: виробництва алкогольних напоїв, кондитерських і бісквітних виробів, сільськогосподарської продукції, реклами, дистрибуції лікеро-горілчаних виробів, продуктів харчування, косметики, інвестиційних проектів у сфері будівництва комерційної і житлової нерухомості.

ГК „Петрус” представляє відомі в Україні і світі торгові марки: «Статус», «Горілочка», «Златогор», «Кропива», «Давній рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» і ін. Свою продукцію експортує в більше двадцяти країн світу: Росію, Китай, США, Канаду, Ізраїль, Іспанію, Німеччину, Польщу, країни Балтії, Казахстан, Вірменію, Азербайджан та ін.