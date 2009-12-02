Корпорація «Бісквіт-Шоколад» вивела на ринок нову продукцію

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції, вивела на ринок нові шоколадні батончики ТМ «Choco–Luck». Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Повідомляється, що компанія розпочала виробництво шоколадних батончиків на основі нуги та арахісу і найближчим часом планує вивести на ринок ще два аналогічних вироби – з додаванням цукатів і «підірваних» злакових культур.

Як повідомив Володимир Домбровський, директор кондитерської фабрики «Харків`янка», на потужностях якої налагоджено нове виробництво, ситуація на національному ринку батончиків сьогодні характеризується двома протилежними тенденціями. «З одного боку, можна говорити про те, що цей сегмент, що має хорошу рекламну підтримку, перенасичений продукцією, передусім, імпортного походження. З іншого боку, асортимент пропозиції не такий вже широкий. «Марс», «Снікерс», «Пікнік», «Ліон» - основні товари, продукти ж декількох українських виробників, які теж представлені в цьому секторі, набагато менш відомі. Ми вважаємо, що зараз, у період кризи, коли імпортні товари значно подорожчали, самий час вийти з новою пропозицією у цьому сегменті, який, як ми бачимо на прикладі російського ринку, в 2008-2009 роках ріс швидше за інших», - відзначив він.

Випуск нової продукції став можливий з введенням в експлуатацію у першому кварталі поточного року нової високотехнологічної лінії з виробництва нуги потужністю близько 20 тонн продукції на добу і вартістю понад 2,5 млн. євро.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована 2004 року у складі АЗТ «Кондитерська фабрика «Харків`янка», АЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ТОВ «Торговий дім «Престиж». У сферу її управління також входять ВАТ «Первухінський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ЗАТ «Агрофірма ім. Г.Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка». Чистий доход корпорації за підсумками 2008 року склав майже 590 млн. грн., чистий прибуток – 34,5 млн. грн., обсяг виплачених податків і обов`язкових платежів - 62 млн. грн., обсяг виробництва в натуральному вираженні - 57,4 тис. тонн кондитерських виробів.

Корпорація постачає кондитерські вироби більш ніж у 20 країн світу, питома вага експорту за підсумками минулого року - близько 30%.