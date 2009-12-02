ТМ «Спєлая» розширила асортиментну лінійку і вивела на ринок червоне десертне вино «Ізабелла». Про це УНІАН повідомив голова прес-служби ГК «Петрус» Олександр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Повідомляють, що новий продукт виготовлений з винограду однойменного сорту і суміші інших сортів виду «Vitis Labrusca». «З ізабелли одержують хороше вино, що відрізняється гармонійним смаком, типовим для сорту букетом та приємним кольором і ароматом», - розповів О.ПЕТРУЛЕНКОВ.

«Ізабелла- один з найвідоміших сортів вина в світі», - додав він.

Довідка УНІАН. Група компаній „Петрус” об`єднує десятки торгово-промислових компаній різних сфер бізнесу: виробництва алкогольних напоїв, кондитерських і бісквітних виробів, сільськогосподарської продукції, реклами, дистрибуції лікеро-горілчаних виробів, продуктів харчування, косметики, інвестиційних проектів у сфері будівництва комерційної і житлової нерухомості.

ГК „Петрус” представляє відомі в Україні і світі торгові марки: «Статус», «Горілочка», «Златогор», «Кропива», «Давній рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» і ін. Свою продукцію експортує в більше двадцяти країн світу: Росію, Китай, США, Канаду, Ізраїль, Іспанію, Німеччину, Польщу, країни Балтії, Казахстан, Вірменію, Азербайджан та ін.

Група компаній „Петрус ” об`єднує: у лікеро-горілчаній галузі – ТОВ Золотоніський ЛГЗ „Златогор”, ДП Уманський ЛГЗ, ТОВ «Златогор» Лужанський ЛГЗ, ДП Пісарівський спиртзавод, ЗАТ Кременчуцький ЛГЗ.