Держкомрезерв має намір продати на аукціоні майже 2 тис. т зерна

Державний комітет України з державного матеріального резерву на аукціоні 21 грудня має намір продати 1,955 тис. тонн зерна (жито, ячмінь, пшениця і насіння соняшнику). Про це йдеться в оголошенні Держкомрезерву, повідомляє АПК-Информ.

Загальна вартість зерна сільгоспкультур, пропонованих до продажу, становить 1926,145 тис. грн.

Матеріальні цінності державного резерву реалізуються на умовах ЕХW (франко-склад місця зберігання), Інкотермс у редакції 2000 року.

Кінцевий термін подачі заявок на участь в аукціоні – 18 грудня 2009 року.