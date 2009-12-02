Держкомрезерв має намір продати на аукціоні майже 2 тис. т зерна
11:26, 02 грудня 2009Агро
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21 грудня
Державний комітет України з державного матеріального резерву на аукціоні 21 грудня має намір продати 1,955 тис. тонн зерна (жито, ячмінь, пшениця і насіння соняшнику). Про це йдеться в оголошенні Держкомрезерву, повідомляє АПК-Информ.
Загальна вартість зерна сільгоспкультур, пропонованих до продажу, становить 1926,145 тис. грн.
Матеріальні цінності державного резерву реалізуються на умовах ЕХW (франко-склад місця зберігання), Інкотермс у редакції 2000 року.
Кінцевий термін подачі заявок на участь в аукціоні – 18 грудня 2009 року.
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