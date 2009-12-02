В Україні намолочено 47,8 млн. тонн зерна

Україна за станом на 30 листопада зібрала 47,8 млн. тонн зерна, що на 12,2% менше, ніж на аналогічну дату 2008 р., йдеться в інформації Міністерства аграрної політики, повідомляє АПК-Информ.

Згідно із даними міністерства, аграрії зібрали зернові і зернобобові на 15,3 млн. га, що становить 99% від плану.

Середня врожайність цих культур по країні - 31,2 ц/га, тоді як наприкінці листопада 2008 р. – 35,9 ц/га.

Зокрема намолот пшениці складає 21,6 млн. тонн проти торішніх 26,7 млн. тонн, жита – 1 млн. тонн, що практично відповідає показнику минулого року, ячменю – 12,7 млн. тонн (у 2008 р. – 13,4 млн. тонн).

За уточненими балансами Мінагрополітіки, урожай зерна у 2009 р. складе майже 46,2 млн. тонн (у вазі після доопрацювання) проти торішніх 53,3 млн. тонн.