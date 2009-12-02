Україна з початку 2009/10 МР експортувала 11,3 млн. тонн зерна

Україна з початку поточного МР (липень 2009 р. – червень 2010 р.) і за станом на 30 листопада 2009 р. експортувала 11,3 млн. тонн зерна, що на 7% більше порівняно з аналогічною датою 2008 р., говориться в інформації Міністерства аграрної політики.

За даними Мінагрополітіки, зокрема експорт пшениці за цей період склав 5,7 млн. тонн проти 5,6 млн. тонн за відповідний період минулого року, ячменю - 3,54 млн. тонн проти 4,2 млн. тонн, кукурудза - 1,93 млн. тонн і 0,742 млн. тонн відповідно.

З початку поточного МР Україна також експортувала 1,4 млн. тонн рапсу, що на 26,2% менше, ніж за аналогічний період 2008/09 МР.

За уточненими балансами Мінагрополітіки, урожай зерна в 2009 р. складе майже 46,2 млн. тонн (у вазі після доопрацювання) проти торішніх 53,3 млн. тонн. Експорт зерна в 2009/10 МР прогнозується на рівні 20 млн. тонн, тоді як в минулому МР Україна поставила на зовнішні ринки рекордні 25,2 млн. тонн.