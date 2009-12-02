ЄБРР: Україна може удвічі збільшити виробництво агропродукції

За підрахунками Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Україна може збільшити у 2 рази виробництво основної сільгосппродукції без шкоди для навколишнього середовища. Про це повідомив сьогодні на засіданні "круглого столу" директор з агробізнесу ЄБРР Жиль Меттетал, повідомляє АПК-Информ.

"Україна разом з півднем Росії і Казахстаном має 12% світових площ сільгоспземель, причому високої якості. Проте виробництво зернових у цих регіонах становить лише 6% світового виробництва, а м`яса - 3%. Тому прогнози дуже оптимістичні", - сказав Ж.Меттетал.

Як зазначив представник ЄБРР, ця галузь дуже приваблива для міжнародного бізнесу, адже, за його словами, Україна посідає третє місце у світі з експорту зерна після США і ЄС. "Проте я особисто знаю, що представники багатьох компаній вирішили почекати з вкладенням капіталу в український АПК через численні проблеми. Найголовніше - це відшкодування ПДВ, а також неврегульоване питання приватної власності на землю", - відзначив представник ЄБРР.