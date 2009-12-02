ЄБРР виділить на розвиток АПК України 150-200 млн. євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) не планує зменшувати фінансування у 2010 р. розвитку агропромислового комплексу (АПК) України. Про це повідомив під час "круглого столу" директор з агробізнесу ЄБРР Жиль Меттетал, повідомляє АПК-Інформ.

За його словами, сума фінансування може скласти 150-200 млн. євро. "Все залежатиме від потреб з боку підприємців. Адже саме вони ініціюють отримання позик, тому сума допомоги може збільшитися або, навпаки, зменшитися, залежно від цих потреб", - відзначив Ж.Меттетал.

За його словами, в 2009 р. ЄБРР профінансував проектів по розвитку українського АПК на суму 200 млн. євро, а всього за роки співпраці з Україною - на 1 млрд. євро.

За словами представника ЄБРР, банк кредитуватиме ті підприємства, які демонструють прибуток і мають міжнародну фінансову звітність. Ж.Меттетал також повідомив, що ЄБРР готовий фінансувати розвиток інфраструктури ринку землі у випадку, якщо буде скасовано мораторій на продаж землі сільгосппризначення.