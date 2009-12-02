Регіони України купили 94% зерна від загального плану

Регіони України за станом на 30 листопада поточного року купили у власні резерви 1,438 млн. тонн продовольчого зерна нового врожаю, що становить 93,9% від плану (1,531 млн. тонн), повідомили у Міністерстві аграрної політики України, повідомляє Зерно он-лайн.

Наголошується, що на аналогічну дату торік у регіональні резерви було куплено 1,833 млн. тонн зерна.

Також повідомляється, що на 30 листопада п.р. на сертифіковані склади було поставлено 27 млн. тонн зерна, зокрема пшениці - 10,3 млн. тонн (5,4 млн. тонн - 1-5-го класів і 4,9 млн. тонн - 6-го класу і некондиційну), 5,5 млн. тонн ячменю, 4,8 млн. тонн кукурудзи і 246 тис. тонн жита.