Українські птахівники очікують на повторну інспекцію ЄС

Птахівницькі підприємства України очікують на повторну інспекцію фахівців Європейського Союзу у січні-лютому 2010 р.

Про це у бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив голова ради директорів асоціації «Союз птахівників України» Олександр БАКУМЕНКО.

«Ми очікуємо з січня до лютого 2010 року на повторну перевірку експертів ЄС», - сказав він, додавши, що «Ветеринарний комітет України вже практично готовий до всіх тих зауважень, які було зроблено. Зараз триває останній аудит ветеринарної служби».

А.БАКУМЕНКО висловив сподівання, що в 2010 р. Україна одержить право експорту м`яса птиці, яєць і яєчних продуктів до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, в червні 2009 р. фахівці директорату САНКО (Генеральний директорат Європейської Комісії з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів) провели інспекцію п`яти птахівницьких підприємств України з метою вивчити можливість експорту їх продукції до країн Європейського Союзу.