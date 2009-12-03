У Харківській області аграрії забезпечені пальним на 44%

Забезпеченість агрогосподарств Харківської області бензином складає 44% від потреби.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника розділу ОГА Віктора ЗВЕРЕВА.

За його словами, для проведення комплексу весняних польових робіт 2010 року господарства Харківської області до 2 грудня т.г. купили 4 тис. тонн бензину (44% від потреби).

В.Зверев відзначив, що найвищий рівень забезпеченості бензином спостерігається в господарствах Сахновщинського (80%), Нововодолажського (72%) і Богодуховського (68%) районів області, а найменший – на сільгосппідприємствах Боровського і Валковського районів, де куплено 14% від потрібної кількості бензину.