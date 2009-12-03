Кожне 10 агропідприємство України у 2009 р змінило власника

Кожне десяте сільгосппідприємство України за підсумками 2009 р. змінило власника. Про це повідомив президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олексій Лісситса, повідомляє АПК-Информ.

"Причин для цього декілька. По-перше, це відсутність госдотацій і зниження закупівельних цін на сільгосппродукцію. По-друге, неможливість залучити кредити на прийнятних умовах або пролонгувати існуючу заборгованість. Тому в поточному році поріг входження в аграрний бізнес істотно знизився. Якщо раніше, в 2007-2008 рр., в Полтавській і Черкаській областях так званий "вхідний квиток" в агробізнес складав 1200 долл./га, то цього року показник знизився до 150-200 долл./га. Цього року нерідко були випадки, коли сільгосппідприємство віддавали просто так, за умови, що покупець розплатиться з існуючими боргами. Тому що процедура банкрутства юридично складна і затяжна", - сказав президент Українського клубу аграрного бізнесу.