Аграрії України в 2010 г зможуть залучити близько 1 млрд. дол. кредитів

Українські сільгосппідприємства у 2010 р. зможуть залучити близько 1 млрд. дол. кредитних ресурсів. Про це повідомив президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олексій Лісситса на прес-конференції, повідомляє АПК-Информ.

"Ми вважаємо, що дно кризи в банківській системі пройдене. Банки, особливо з іноземним капіталом, поступово відновлюють кредитування, у тому числі й агросектора", - сказав він.

А.Лісситса також повідомив, що в 2010 р., за даними асоціації, перспективним для українських аграріїв буде вирощування соняшнику, ціни на який досягнуть 450-500 USD/т.

"Звичайно, ціни не досягнуть свого пікового рівня, який був у 2007 р., та вирощування цієї культури буде рентабельним", - сказав він.

Крім того, А.Лісситса повідомив, що УКАБ очікує зростання максимальних цін на пшеницю в квітні-травні 2010 р. до 160 USD/т. "Також ми прогнозуємо в 2010 р. зростання закупівельних цін на молоко класу "екстра" до 4500 грн/т", - сказав він.