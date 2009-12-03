Мельник: оподаткування аграріїв слід врегулювати терміново

Міністр аграрної політики України Юрій Мельник вважає необхідним в ситуації визнання Конституційним судом неконституційним так званого аграрного антикризового закону терміново врегулювати питання оподаткування аграріїв.

"Ми обов`язково порушимо питання прийняття або урядового законопроекту, або депутатського. Слід ухвалювати відповідне рішення, хоч би в частині оподаткування. Кардинально все змінюється (після визнання неконституційним закону №922), і може наступити повна плутанина", - сказав він 2 грудня.

Міністр відзначив, що визнання неконституційним Закону "Про внесення зміні у деякі закони України про запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу" від 4 лютого 2009 р. №922 означає відміну фіксованого сільгоспподатку і спеціального режиму стягування ПДВ при реалізації сільськогосподарськими виробниками молока і м`яса.

"Проблему можна врегулювати тільки відповідним законом. Цим законом ми займатимемося", - підкреслив Ю.Мельник.

Як повідомлялося, Конституційний суд 24 листопада визнав неконституційним Закон "Про внесення змін до деяких законів України про запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу" від 4 лютого 2009 р. №922, так званий аграрний антикризовий закон.

Суд відзначив, що Президент Віктор Ющенко наклав вето на цей закон, яке Верховна Рада подолала 3 березня, тому і закон повинен бути датований 3 березня, а не 4 лютого.

Закон, визнаний неконституційним у цілому, містив також ряд інших норм, серед яких найбільш важливі, - про заборону продажу земель сільгосппризначення до 1 січня 2010 р., про можливість Аграрного фонду активніше працювати на ринку, про регулювання урядом цін на послуги ветеринарної медицини, хлібної і карантинної інспекцій.