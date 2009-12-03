У Ялті розпочала роботу конференція “Олієжирова промисловість-2009”

3 грудня у Ялті (Україна) розпочала роботу восьма Міжнародна конференція "Олієжирова промисловість-2009. Виробництво, переробка, маркетинг", присвячена ринку олійних, рослинних масел і продуктів переробки.

Конференція організована ІА АПК-Информ за підтримки Міністерства аграрної політики України, Української аграрної конфедерації, Національного союзу експортерів продовольства та асоціації "Укроліяпром".

Спонсорами виступили компанії ІПЦ "Вектор", Grain Marketing, Дельта Вілмар СНД.

У роботі конференції планується участь 173 делегатів від 103 компаній з 20 країн світу.

У рамках конференції планується обговорити найбільш актуальні питання, пов`язані з функціонуванням олієжирової промисловості. 2008/09 МР, що завершується, мав для олієжирової галузі цілий ряд позитивних і негативних моментів, що позначилося на функціонуванні як внутрішнього, так і світового ринку олійних та продуктів їх переробки.

До участі в конференції запрошено виробників олійних культур, представників торгових, інспекційних, логістичних, брокерських та інжинірингових компаній, які ведуть переробку олієнасіння і виробництво олієжирової продукції, представників фінансових, страхових і юридичних структур, постачальників МТР, експертів аналітичних і консалтингових агентств, а також представників профільних асоціацій і державних структур.

Цілями проведення конференції є аналіз поточної ситуації і прогнози розвитку світового, європейського і причорноморського ринків олійної сировини і продуктів переробки, оцінка ключових моментів діяльності олієжирового ринку, а також налагодження і зміцнення ділових зв`язків між різними сегментами олійного ринку.

Робота восьмої міжнародної конференції "Олієжирова промисловість-2009. Виробництво, переробка, маркетинг" продовжиться до 4 грудня.