Україна, Аргентина і РФ можуть експортувати 3,4 млн. т соняшникової олії

Потенціал експорту соняшникової олії основними країнами-постачальниками (Україна, Аргентина і Росія) на сьогодні складає 3,4 млн. тонн проти 4 млн. тонн у минулому сезоні. Даний факт створює передумови для підтримки цін на соняшникову олію на світовому ринку. Про це заявив керівник аналітичної служби ІА АПК-Информ Родіон Рибчинський, виступаючи з доповіддю на конференції «Олієжирова промисловість-2009» 3 грудня в Ялті.

При цьому, підкреслив експерт, не варто забувати про те, що уряд кожної з цих країн за умови зростання цін на соняшникову олію на внутрішньому ринку може посилити або ввести обмеження на експорт соняшнику і соняшникової олії.

Про перспективи виробництва соняшникової олії у 2009/10 МР, Р.Рибчинський сказав, що потенціал виробництва соняшникової олії у Росії складає 2,6 млн. тонн проти 2,7 млн. тонн у попередньому сезоні. При цьому експортний потенціал оцінюється в 650 тис. тонн проти 840 тис. тонн, експортованих у 2008/09 МР. Потенціал виробництва соняшникової олії у країнах ЄС в поточному сезоні складає 2,4 млн. тонн проти 2,3 млн. тонн у попередньому, а потенціал імпорту відповідає показнику 2008/09 МР – 1 млн. тонн. Щодо України, то виробництво соняшникової олії у 2009/10 МР складе понад 2,6 млн. тонн проти 2,7 млн. тонн у попередньому сезоні, при цьому експортний потенціал оцінюється на рівні більш ніж 2 млн. тонн проти 2,1 млн. тонн у 2008/09 МР. Згідно із прогнозами, виробництво соняшникової олії в Аргентині складе близько 1 млн. тонн проти 1,5 млн. тонн в попередньому сезоні, а експортний потенціал – 700 тис. тонн проти 1,1 млн. тонн в 2008/09 МР.

Керівник аналітичної служби ІА «АПК-Информ» також підкреслив, що в поточному сезоні в країнах ЄС-27 очікується збільшення попиту на соняшникову олію українського і російського виробництва, що пов`язане із зниженням урожаю в Аргентині.