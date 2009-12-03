Потенціал врожайності соняшнику в РФ і Україні не розкритий

Україна і Росія мають потенціал нарощування обсягів виробництва соняшнику, передусім, за рахунок підвищення його врожайності. Таку думку висловив у рамках конференції «Олієжирова промисловість-2009» керівник аналітичної служби ІА АПК-Информ Родіон Рибчинський.

За його даними, за останні три сезони (з 2006/07 по 2008/09 МР) у світовому виробництві соняшнику питома вага Росії становила 22%, України - 18%, ЄС-27 - 20%, Аргентини - 13%. Таким чином, сумарно на ці країни у середньому за попередні три сезони припадало 73% світового виробництва насіння соняшнику.

При цьому Р.Рибчинський відзначив, що потенціал врожайності соняшнику в Росії і Україні не розкритий повністю. «Такий стан речей говорить про можливість нарощування обсягів виробництва олійної культури у цих країнах за рахунок поліпшення технології виробництва, спрямованої на підвищення врожайності», - упевнений експерт.

За його даними, валовий збір соняшнику в Росії в 2009 р. перевищив середній рівень виробництва за останні п`ять сезонів і склав близько 6,6 млн. тонн у вазі після доопрацювання. Урожай соняшнику 2009 р. в ЄС оцінюється в 6,5 млн. тонн проти 6,9 млн. тонн у 2008 році. Валовий збір соняшнику в Україні в поточному році склав близько 6,8 млн. тонн у вазі після доопрацювання проти 7,4 млн. тонн у попередньому році. Щодо Аргентини, то, згідно із поточними оцінками, посівні площі під соняшником у країні в 2009/10 МР будуть найменшими за останні 30 років, а урожай не перевищить 2,2 млн. тонн (проти 3,1 млн. тонн у минулому сезоні).

На думку Р.Рибчинського, саме перспективи виробництва соняшнику в Аргентині є могутнім чинником підтримки цін на соняшник і продукти переробки в сезоні-2009/10.