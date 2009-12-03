«Луцьк Фудз» (ТМ «Руна») отримав сертифікат ISO 9001:2008

Компанія ВАТ «Луцьк Фудз» (ТМ «Руна») отримала від ТЮФ Рейнланд Україна (TÜV Rheinland) сертифікат міжнародного зразка на відповідність системи управління якістю ISO 9001:2008. Про це УНІАН повідомили в компанії.

За словами голови правління ВАТ «Луцьк-Фудз» Юрія ХОРОШЕВСЬКОГО, «цей сертифікат свідчить, що система управління якістю, система менеджменту на нашому підприємстві відповідає світовим стандартам. Наша продукція вже продається в Європі, Прибалтиці, Росії і ми зробили перші поставки нашої продукції в США».

До цього компанія мала ISO 9001-2001 але по ДСТУ, тобто сертифікувались за державним стандартом (без міжнародного визнання).

Довідка УНІАН.ВАТ «Луцьк Фудз» (ТМ «Руна», ТМ «Рідний Край») - український виробник бакалійної продукції, спеціалізується на виробництві: томатних соусів, паст, аджик, кетчупів, майонезів, натуральних і столових оцтів та мінеральних вод.

Луцький міський харчовий комбінат (нинішній ВАТ «Луцьк Фудз») було засновано у 1945 р.

TÜV Rheinland (ТЮФ Рейнланд) працює на ринку з 1871року, має необхідні акредитації і є членом Міжнародного акредитаційного Форуму (IAF), сертифікати учасників якого визнаються у всьому світі.