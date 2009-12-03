"Золотоніський бекон" відкрив свинокомплекс в Черкаській області

Черкаси. ТОВ "Золотоніський бекон" сьогодні відкрило свинокомплекс в селі Крупське Золотоніського району Черкаської області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Черкаської ОДА, свинокомплекс створено на базі СООО "Крупське". На цей час в господарстві нараховується 15 тисяч свиней, з них на відгодівлі знаходиться 6500 голів. З початку року підприємство реалізувало 1500 тонн свинини.

За словам засновника ТОВ "Золотоніський бекон" Андрія КАЗАРІНА, в наступному році на свинокомплексі планують вирощувати 40 тис. свиней.

В перспективі планується будівництво м"ясопереробного підприємства.