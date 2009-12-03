"Золотоніський бекон" відкрив свинокомплекс в Черкаській області
17:48, 03 грудня 2009Агро
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На 40 тисяч голів
Черкаси. ТОВ "Золотоніський бекон" сьогодні відкрило свинокомплекс в селі Крупське Золотоніського району Черкаської області.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Черкаської ОДА, свинокомплекс створено на базі СООО "Крупське". На цей час в господарстві нараховується 15 тисяч свиней, з них на відгодівлі знаходиться 6500 голів. З початку року підприємство реалізувало 1500 тонн свинини.
За словам засновника ТОВ "Золотоніський бекон" Андрія КАЗАРІНА, в наступному році на свинокомплексі планують вирощувати 40 тис. свиней.
В перспективі планується будівництво м"ясопереробного підприємства.
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