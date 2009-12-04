У Луцьку відбувся Міжнародний агроекологічний форум

У Луцьку 3 грудня відбувся Міжнародний агроекологічний форум з покращення довкілля у рамках “Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007 – 2013 роки».

У ньому взяли участь представники нашої держави з Луцька та Львова, Брестського облвиконкому Республіки Білорусь та Люблінського воєводства Республіки Польща, - інформує прес-служба Волинської ОДА.

„Ми беремо участь у ряді міжнародних проектів, серед яких і проект „Покращення навколишнього природного середовища в басейні річки Західний Буг”. Нині його реалізація на стадії успішного завершення. Ми маємо реальні результати – територію області на 90% із запланового, звільнено від отрутохімікатів”, - повідомив голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК.

Як розповів директор Волинського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції „Облдержродючість” Микола ЗІНЧУК, у рамках українсько-польського проекту «Покращення навколишнього природного середовища в басейні річки Західний Буг проекту з території області вже утилізовано 260 тонн отрутохімікатів, 34 тонни буде вивезено цьогоріч за рахунок коштів місцевих бюджетів. Ще понад 70 тонн залишиться утилізувати. Він також додав, що волинські аграрії сподіваються, що в грудні отримають кошти з обласного бюджету для завершення розпочатої роботи з утилізації непридатних отрутохімікатів.

Наступний агроекологічний проект, над яким область буде працювати у 2010 році – відновлення внутрішньогосподарської меліоративної мережі, адже протяжність меліоративних каналів на Волині сягає 13,9 тис. км., повідомив М. РОМАНЮК.

„На Волині меліоративні канали потребують термінового очищення, адже є загроза затопленню населених пунктів. Реалізація цього проекту для нас дуже важлива і ми будемо серйозно працювати над його втіленням в регіоні”, – підкреслив голова облдержадміністрації.

Планується, що такий агроекологічний форум стане традиційним, зауважив М. РОМАНЮК.