Хто займеться "пошуком істини" у вині

Державна податкова адміністрація України хоче розширити повноваження Мінагрополітики щодо контролю виробництва вина, причому на «дегустаційному» рівні. З цією метою розробили законопроект, в якому пропонують відповідним чином «уточнити» Закон „Про виноград і виноградне вино” та ряд інших законів.

Зокрема, в законопроекті пропонують дозволити органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів видавати ліцензії на право здійснення діяльності з виробництва та оберту алкогольних напоїв (на сьогодні – Мінагрополітіки), ще й відбирати зразки виноробної продукції у підприємств (зокрема, в гуртових і торгових організацій) та проводити дослідження на місці і в експертних лабораторіях.

У Департаменті з контролю виробництва і оберту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПАУ дане нововведення пояснили тим, що ухвалення зазначених змін поліпшить показники боротьби з незаконним виробництвом і оборотом алкогольних напоїв, підсилить держконтроль у галузі, а також дозволить збільшити надходження до державного бюджету.

Тим часом, учасники ринку, м`яко сказати, здивовані такою ініціативою. Виробникам важко знайти слова для пояснення ситуації, вони лише розводять руками. Наприклад, в прес-службі заводу марочних вин і коньяків «Коктебель» відзначили, що «фахівці не можуть коментувати вказану норму, оскільки до кінця не зрозумілі завдання та функції відомства в питанні контролю якості продукції, а також механізми реалізації».

На думку експертів, ця ініціатива дозволить Міністерству агрополітики «перетягнути» на себе повноваження інших контролюючих структур. "Щодо відбору зразків виноробної продукції і проведення дослідження на місці або в експертних лабораторіях, то сьогодні ці функції виконує Держспоживстандарт України», - відзначив віце-президент Асоціації "Виноградарі і винарі України" В’ячеслав ПОНОМАРЬОВ. Він вважає, що сьогодні немає необхідності змінювати Закон «Про виноград і виноградне вино».

Директор мережі винних маркетів «Поляна» Сергій ТОКАРЕВ теж не приховував здивування: «Навіщо створювати схожий орган (з функціями Держспоживстандарту - ред.), нам незрозуміло. Для того, щоб проводити аналіз якості продукції, потрібно мати фахівців, лабораторії, спеціальне устаткування – це додаткові витрати, які не може дозволити наш держбюджет». Адже на сьогодні Держспоживстандарт має в своїй структурі декілька лабораторій, здатних проводити складні аналізи якості продукції, зокрема вина. Чи варто створювати ще одну таку структуру?

Проте ініціатори переконують: «Для виявлення фальсифікованої виноробної продукції на підприємствах (зокрема, у гуртових і торгових організацій) необхідно відібрати зразки і провести дослідження на місці і в експертних лабораторіях. Вказана норма запропонована з метою посилення контролю, поліпшення якості продукції і захисту здоров`я населення від неякісного фальсифікату».

Але напрошується питання: раніше ж також хтось піклувався про наше здоров`я і контролював «процес розливу». Як бути з Держспоживстандартом, який саме цим і займався?

«Якщо ці функції (контроль якості винної продукції – ред.) перекладуть на якийсь орган, то тоді логічно виключити їх з компетенції Держспоживстандарту», - вважає В.ПОНОМАРЬОВ.

У Держспоживстандарті погоджуються, що ДПАУ дійсно забирає частину їхніх функцій. «Відбір зразків виноробної продукції у підприємств і проведення досліджень на місці та в експертних лабораторіях без чітко визначеної мети досліджень призведе до дублювання функцій державних органів виконавчої влади, визначених чинними законодавчими актами. Зокрема, Законом «Про захист прав споживачів», Декретом Кабінету Міністрів «Про державний нагляд за виконанням стандартів, норм, правил і відповідальності за їх порушення», Положенням про Держспоживстандарт визначено, що Держспоживстандарт є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології і підтвердження відповідності», - йдеться в коментарі прес-служби Держспоживстандарту.

Крім того, на думку фахівців відомства, зазначене нововведення призведе до того, що Мінагрополітики контролюватиме саме себе, ефективність ж такого контролю – спірне питання. «Таким чином, наявність контрольних функцій у Мінагрополітики щодо виробництва виноробної продукції призведе до необ`єктивного виконання завдань і уникання відповідальності за власні дії, а також до адміністративного тиску на суб`єктів господарювання і необґрунтованого втручання в їх діяльність, неможливості проведення незалежної, об`єктивної оцінки безпеки і якості продукції, підриву стабільності умов виробництва і контролю», - відзначають фахівці Держспоживстандарту.

Учасники ринку не сумніваються, що у випадку ухвалення цього закону робота рітейлу ускладниться. «Нам важливо просто розуміти, якою буде процедура. Адже в законопроекті не вказані причини і порядок проведення перевірок - що є приводом для них, як часто вони можуть проводитися, які підстави для вилучення продукції і так далі. В даному випадку вважаємо, що ця поправка в закон може ускладнити роботу мереж і негативно позначитися на ринку спеціалізованого рітейлу загалом», - підкреслив С.ТОКАРЕВ.

Нечітко виписані процедура і підстави для перевірок, дублювання функцій декількома відомствами і т.д. Саме ці чинники породжують корупцію, зловживання службовим становищем та інші «бюрократичні нюанси».

Лілія Коваль (УНІАН)