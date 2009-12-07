«Концерн Хлібпром» вироблятиме віденські булочки

ВАТ «Концерн Хлібпром», один з найбільших виробників хлібобулочної продукції, почав масове виробництво напівфабрикатів данських (віденських) булочок. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Повідомляється, що перший продукт нової асортиментної лінійки - «Равлик» із заварним кремом і родзинками під кондитерською глазур`ю – у випеченому вигляді вже можна придбати у точках випічки мережі ТМ «Наминайко».

За словами начальника управління технологіями ВАТ «Концерн Хлібпром» Валентина МЕЛЬНИЧЕНКО, основна перевага представлених напівфабрикатів – промислове повністю автоматизоване виробництво і лабораторний контроль сировини. Доставка заморожених напівфабрикатів здійснюється спеціалізованим транспортом концерну по всій Україні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Концерн Хлібпром» здійснює виробництво хліба і хлібобулочних виробів і є вертикально-інтегрованим об`єднанням, що включає 14 хлібозаводів і 3 млини. Згідно з дослідженням ВАТ «Концерн Хлібпром», його частка на національного ринку хліба складає 7-8%.

Потужності концерну (380 тонн в добу і 138,5 тис. тонн на рік), розміщені у п`яти областях України.