ВР рекомендовано прийняти зміни до Закону "Про молоко..."

Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин рекомендує парламенту прийняти в другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до Закону "Про молоко і молочні продукти" (щодо відповідності якості і безпеки молочних продуктів показникам, встановленим законодавством і стандартами України).

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні Верховної Ради України.

Згідно з повідомленням, законопроектом №0923 пропонується удосконалити положення діючого закону щодо якості і безпеки молочних продуктів. Зокрема, уточнюються терміни "молочна сировина", "молочні продукти", "традиційні молочні продукти", "упаковка", "переробне підприємство" тощо. У проекті також конкретизуються вимоги до показників якості і безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів.

Наголошується, що під час підготовки проекту до другого читання надійшло 35 поправок, більшість з яких була врахована.

Згідно з проектом, "традиційні молочні продукти – це масло, сири, ряжанка, кисле молоко, ацидофілін, сметана, сир, кефір, які виробляються з молочної сировини за сталими технологіями із застосуванням заквасок молочнокислих бактерій, кефір – із застосуванням заквасок на грибках кефірів".

Передбачено також, що молоко, молочна сировина і молочні продукти, які виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України, повинні відповідати показникам безпеки і якості, встановленим нормативно-правовими актами України.

Законопроектом пропонується встановити, що "під час виробництва традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири і білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти".

Члени комітету врахували поправку, відповідно до якої "атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів може бути анульований у разі порушення вимог законодавства у сфері виробництва зазначеної продукції, невиконання розпорядження відповідного органу про усунення порушень умов виробництва".