Ціни на молоко і молокопродукти продовжують зростати

Молоко і молокопродукти дорожчають через скорочення поголів`я великої рогатої худоби і зменшення об`ємів продажу молока з боку сільського населення. Про це заявив голова Київської обласної організації Української селянської демократичної партії Віталій ГУДЗЕНКО.

«Якщо в кінці серпня молоко вищого сорту коштувало 2,6 грн./л, то на початку листопада його вартість збільшилася до 3,5 грн./л», - відзначив В.ГУДЗЕНКО.

Також фахівець прогнозує подальше зростання цін на молоко і молокопродукти до наступної весни.

«Напевне, така тенденція збережеться і до кінця року. Можливо, на масло ціни трохи швидше будуть збільшуватися, але в кінці зими вони повинні стабілізуватися», - сказав В.ГУДЗЕНКО.

Крім того, він відзначив, що стабілізації ціни можна чекати після нарощування виробництва молока в сільгосппідприємствах і господарствах в період сезонного зростання виробництва.

«Проте тенденція до подорожчання молока і молокопродуктів залишатиметься, якщо держава не розробить програму стабілізації скорочення поголів`я великої рогатої худоби», - підкреслив В.ГУДЗЕНКО.

АПК-Інформ