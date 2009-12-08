В Україні зібрано понад 48 млн. тонн зернових

В Україні станом на 7 грудня 2009 р., згідно із оперативними даними, намолочено 48,145 млн. тонн зерна, повідомляє АПК-Информ.

Пізні зернові і зернобобові культури до вказаної дати були зібрані з площі майже 15,4 млн. га, або 99% запланованих до збирання. Середня врожайність зернових по Україні становить 31,3 ц/га.

Також на вказану дату аграрії зібрали більш ніж 10,3 млн. тонн кукурудзи з площі понад 2 млн. га, що становить 96% від плану, при середній врожайності 50,9 ц/га.

Продовжується збирання сої. До вказаної дати намолочено 1,02 млн. тонн насіння (99,7% від плану) при середній врожайності 16,3 ц/га.

Крім того, до вказаної дати аграрії накопали майже 10,3 млн. тонн цукрового буряка з 324 тис. га, при цьому вивезено 10,09 млн. тонн коренеплодів.