«Чумак» інвестує 6 млн. дол. у виробництво соусу для макаронів

ЗАТ «Чумак» (Херсонська обл.), один з найбільших українських виробників продуктів харчування, планує інвестувати 6 млн. дол. у виробництво соусу для макаронів. Про це повідомив співзасновник і генеральний директор компанії «Чумак» Карл СТУРЕН в інтерв`ю тижневику «Інвестгазета» (7 грудня).

«Головний проект цього року - відкриття заводу з виробництва макаронів... Також важливий запуск виробництва соусу для цих макаронів. Цей проект обійдеться нам приблизно в 6 млн. долл.: 3 млн. дол. становитимуть інвестиції в устаткування, ще стільки ж - в реконструкцію приміщення, яке раніше ми використовували для іншого виробництва», - повідомив К.Стурен. Він відзначив, що «даний сегмент (соусів для макаронів - УНІАН) є дуже перспективним - у всьому світі він росте на 20% на рік».

Крім того, К.Стурен повідомив, що в поточному році компанія зібрала урожай обсягом 80 тис. тонн, що на 60% більше, ніж минулого. «Якщо говорити про мету, яку ми ставили перед собою, це 100 тис. тонн. Досягти цього нам не вдалося через кліматичні умови: томат не встиг дозріти. Декілька тижнів в серпні через незвично холодну весну виявилися втраченими, і надолужити їх було вже не можна», - пояснив він.

Водночас гендиректор відзначив, що фінансова криза таки відбилася на компанії - «наші обсяги виробництва скоротилися на 15%. При цьому ринок, на якому ми працюємо, впав на 20% через істотне зниження купівельної спроможності українців. Таким чином, нам навіть вдалося декілька збільшити свою частку на падаючому ринку».

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Чумак» планувало завершити будівництво макаронної фабрики в Херсонській області до кінця 2009 року. Інвестиції у фабрику оцінюються в 11 млн. дол., потужності підприємства - близько 20 тис. тонн продукції в рік.

Довідка УНІАН. «Чумак» - один з найбільших виробників продуктів харчування на томатній основі в Центральній і Східній Європі і виробник кетчупа, майонезу, соусів, консервованих овочів в Україні. Компанія «Чумак» заснована в 1996 році шведськими бізнесменами Карлом CТУРЕНОМ і Йоханом БОДЕНОМ. Компанія продає свою продукцію під однойменною торговою маркою.

Компанія «Чумак» володіє виробничими потужностями і логістичним центром в Каховці (Херсонська обл.), а також має офіси в Києві, Мінську і Москві.