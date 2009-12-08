«МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» запускає нову власну торгову марку Rioba

Компанія «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» запускає нову власну торгову марку (ВТМ) Rioba.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно повідомленню, асортимент ВТМ налічує понад 70 найменувань продовольчих і непродовольчих товарів для барів, кафе, ресторанів, а також готелів, компаній і офісів.

На даний момент бренд охоплює близько 150 ключових найменувань продовольчих і непродовольчих товарів в світі. У Україні під маркою Rioba вже представлені чай, кава, сік, сиропи для коктейлів, серветки, брендовані вироби з фарфору і разові стаканчики.

За станом на грудень 2009 року «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» пропонує понад 3100 найменувань продовольчих і непродовольчих товарів під 19 ВТМ. Компанія планує розширювати портфель власних торгових марок.

Rioba є однією з 6 ключових власних торгових марок METRO Cash & Carry - Aro, H-Line, HoReCa Select, Sigma і Fine Food.

Довідка УНІАН. C моменту виходу на ринок України в 2003 році METRO Cash & Carry відкрила 25 магазинів: чотири в Києві, два в Донецьку, Дніпропетровську, Одесі і Харкові, поодинці в Львові, Луганську, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівно, Івано-Франківську, Макіївці, Сімферополі і Маріуполі.

METRO Cash & Carry інвестувала в економіку країни 460 млн. євро і створила близько 7000 робочих місць.

METRO Cash & Carry управляє 650 центрами оптової торгівлі в 29 країнах. Продажі компанії в 2008 році склали 33,1 млрд. євро.

METRO Cash & Carry є торговим підрозділом німецької METRO Group. У 2200 магазинах компанії в 32 країнах світу працює близько 300 тис. співробітників.

У 2008 році продажу METRO Group досягли 68 млрд. євро.