«МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» запускає нову власну торгову марку Rioba
Одну зі своїх ключових
Компанія «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» запускає нову власну торгову марку (ВТМ) Rioba.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
Згідно повідомленню, асортимент ВТМ налічує понад 70 найменувань продовольчих і непродовольчих товарів для барів, кафе, ресторанів, а також готелів, компаній і офісів.
На даний момент бренд охоплює близько 150 ключових найменувань продовольчих і непродовольчих товарів в світі. У Україні під маркою Rioba вже представлені чай, кава, сік, сиропи для коктейлів, серветки, брендовані вироби з фарфору і разові стаканчики.
За станом на грудень 2009 року «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» пропонує понад 3100 найменувань продовольчих і непродовольчих товарів під 19 ВТМ. Компанія планує розширювати портфель власних торгових марок.
Rioba є однією з 6 ключових власних торгових марок METRO Cash & Carry - Aro, H-Line, HoReCa Select, Sigma і Fine Food.
Довідка УНІАН. C моменту виходу на ринок України в 2003 році METRO Cash & Carry відкрила 25 магазинів: чотири в Києві, два в Донецьку, Дніпропетровську, Одесі і Харкові, поодинці в Львові, Луганську, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівно, Івано-Франківську, Макіївці, Сімферополі і Маріуполі.
METRO Cash & Carry інвестувала в економіку країни 460 млн. євро і створила близько 7000 робочих місць.
METRO Cash & Carry управляє 650 центрами оптової торгівлі в 29 країнах. Продажі компанії в 2008 році склали 33,1 млрд. євро.
METRO Cash & Carry є торговим підрозділом німецької METRO Group. У 2200 магазинах компанії в 32 країнах світу працює близько 300 тис. співробітників.
У 2008 році продажу METRO Group досягли 68 млрд. євро.