В Україні зібрано більше 48 млн. тонн зернових

В Україні станом на 7 грудня 2009 р., згідно з оперативними даними, намолочено 48,145 млн. тонн зерна.

Пізні зернові і зернобобові культури на вказану дату були зібрані з площі майже 15,4 млн. га, або 99% плану. Середня врожайність зернових по Україні складає 31,3 ц/га.

Крім того, аграрії зібрали більше 10,3 млн. тонн кукурудзи з площі більше 2 млн. га, що складає 96% від плану, при середній врожайності 50,9 ц/га.

Продовжується збір сої. Вже намолочено 1,02 млн. тонн насіння (99,7% від плану) при середній врожайності 16,3 ц/га.

На вказану дату аграрії накопали майже 10,3 млн. тонн цукрового буряку з 324 тис. га, при цьому вивезено 10,09 млн. тонн коренеплодів.

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