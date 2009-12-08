Завтра в деяких регіонах України дощі з мокрим снігом

Завтра в деяких регіонах України пройдуть дощі з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 9 грудня буде хмарно з проясненнями. В західних областях та південній частині місцями невеликий дощ з мокрим снігом; вночі та вранці в окремих районах туман; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Криму 4-9°. На решті території без істотних опадів, лише вночі у північних областях місцями невеликий мокрий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на сході вночі 5-10° морозу, вдень 0-4° морозу.

Вітер в Україні південно-східний та східний, 5-10 м/с.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у столиці температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.