Світовий ринок бананів демонструє стійкість до кризи. До такого висновку прийшли експерти Продовольчої і сільськогосподарської організації Об`єднаних Націй, повідомляє Агро Перспектива.

За оцінками ФАО, в поточному році загальний об`єм імпорту складе 13,8 мільйона тонн. Це всього на 3,3% менше, ніж в 2007-му. Стійкість ринку забезпечує зростаючий попит на банани та інші тропічні фрукти в країнах, що розвиваються, перш за все в Китаї. Водночас, споживання бананів в розвинених країнах дещо скоротилося. Імпорт в країни Євросоюзу впав на 4%, а в США - на 5,5%.

Фахівці вважають, що головною причиною стабільності ринку бананів стало розуміння того, що фрукти корисні для здоров`я. Крім того, в сімейних бюджетах фрукти займають достатньо скромне місце, і зміна цін або доходів споживача мало позначається на попиті. unmultimedia.org