Ющенко відкрив на Волині нову фабрику «NESTLE»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у с. Смолигів Луцького району Волинської області взяв участь в урочистому відкритті першої черги фабрики з виробництва продуктів харчування ВАТ «Волиньхолдинг» корпорації «NESTLE» в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, вітаючи присутніх з цією подією, Президент висловив переконання, що новий промисловий об’єкт покращить забезпечення України вітчизняною харчовою продукцією, сприятиме наближенню до європейських стандартів та створенню нових робочих місць в регіоні тощо.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що такі події, як сьогоднішня, також є свідченням процесу відродження українського аграрного сектору. Він нагадав, що загалом протягом останніх років аграрна галузь зазнала позитивних змін.

«Україна рік за роком відновлює свій статус житниці Європи», - сказав Президент, нагадавши також, що протягом останніх років Волинь стабільно збирає орієнтовно 700 тис. тонн зерна.

Говорячи про зусилля, докладені для розвитку сектору, Президент звернув увагу на зростання обсягів інвестицій.

«За ці 4 роки Україна мала найвищі економічні показники... за ці роки Україна отримала 30 мільярдів доларів іноземних інвестицій», - сказав він, висловивши переконання, що наразі вдалося створити «унікальне інвестиційне поле, і темпи приросту інвестицій були найвищими у Європі».

Глава держави наголосив, що криза є гарною нагодою для пошуку нових ефективних шляхів господарювання – і сьогоднішній приклад це яскраво доводить. Він висловив упевненість, що успішних проектів, подібних до сьогоднішнього, в Україні дедалі більшатиме за умови здійснення глибоких економічних та бюджетних реформ, продовження євроінтеграційного курсу.

«Якщо Україна матиме українського прем’єр-міністра, що дбає про реформи, інтеграцію, через 3-4 роки ми будемо мати тут наймодернішу європейську економіку», - сказав він.

Президент оглянув першу чергу нового підприємства, до якої входить склад сировини для виробничих потужностей ВАТ «Волиньхолдинг», та зразки продукції. Як поінформували главу держави, у складських приміщеннях із найсучаснішим обладнанням можна буде зберігати 250 тис. тонн продукції на рік.

*** ВАТ «Волиньхолдинг» - український лідер з виробництва холодних соусів під торгівельною маркою «Торчин» - було створено у 1994 році. Наприкінці 2003 року Nestle S.A. придбала 100% акцій підприємства.

У 2007 році компанія Nestlе отримала дозвіл на будівництво нової фабрики харчових продуктів у с. Смолигів, неподалік існуючого заводу. Нова фабрика побудована за світовими стандартами Nestle і стане найбільшим та найсучаснішим підприємством України з виробництва холодних соусів. Планується, що інвестиції у будівництво заводу перевищать 25 млн. євро. Початкова потужність становитиме 25 тисяч тонн продукції на рік.

Компанія Nestlе (Швейцарія) - одна з найбільших світових компаній з виробництва продуктів харчування, якій на даний час належить 481 фабрика у 87 країнах світу.