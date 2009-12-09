Лісгоспи Мінагрополітики і Міноборони передадуть Держкомлісгоспу

Кабінет міністрів України вирішив передати державні лісогосподарські підприємства, що належать Міністерству аграрної політики і Міністерству оборони, в управління Державного комітету лісового господарства (Держкомлісгоспу).

Про це говориться у розпорядженні Кабміну №1465-р від 25 листопада ц.р., обнародуваному на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, таким чином уряд погодився з відповідною пропозицією Мінекономіки і Держкомлісгоспу.

Кабмін доручив Мінагрополітіки і Міноборони передати лісгоспи на баланс Держкомлісгоспу впродовж місяця.

Крім того, державним адміністраціям спільно з Держкомлісгоспом і Держкомземом доручено провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, що відносяться до земель запасу, зайнятих полезахисними лісовими смугами. За підсумками інвентаризації ці землі пропонується закріпити за суб`єктами господарювання відповідно до земельного законодавства.

Також Кабмін рекомендував органам місцевого самоврядування в установленому порядку вивчити питання про можливість передачі цілісних майнових комплексів комунальних лісогосподарських підприємств в державну власність з віднесенням їх до сфери управління Держкомлісгоспу