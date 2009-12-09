Fozzy Group запускає власну торгову марку «Повна чарка»

Група компанія Fozzy Group починає продажі алкогольної продукції під власною торговою маркою (ВТМ) «Повна чарка». Про це УНІАН повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Згідно повідомленню, ВТМ «Повна чарка» представляє економ-сегмент алкогольної продукції вітчизняного виробництва. У 2010 році очікується випуск двох видів пива, шести видів вина та інших алкогольних напоїв. Першим продуктом нової ВТМ стало шампанське «Радянське».

На сьогодні в магазинах мереж групи компаній Fozzy Group представлена продукція ВТМ «Премія» і ВТМ «Повна Чаша».

Довідка УНІАН. Fozzy Group розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети «Сільпо», оптові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля будинку» «Фора» і «Бумі», аптеки «Будь здоров», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка», персональна електроніка «Ringoo».

Основні підприємства промислового напряму Fozzy Group - Ніжинський консервний завод, птахофабрика ТОВ ПКФ «Варто». Ресторанний бізнес - чеські ресторації «У кульгавого Пола» і «Старомак», ресторани Prad-A-Café, Liquor та La Bodeguita del Medio.