Fozzy Group запускає власну торгову марку «Повна чарка»
Для алкогольних напоїв
Група компанія Fozzy Group починає продажі алкогольної продукції під власною торговою маркою (ВТМ) «Повна чарка». Про це УНІАН повідомили УНІАН в прес-службі компанії.
Згідно повідомленню, ВТМ «Повна чарка» представляє економ-сегмент алкогольної продукції вітчизняного виробництва. У 2010 році очікується випуск двох видів пива, шести видів вина та інших алкогольних напоїв. Першим продуктом нової ВТМ стало шампанське «Радянське».
На сьогодні в магазинах мереж групи компаній Fozzy Group представлена продукція ВТМ «Премія» і ВТМ «Повна Чаша».
Довідка УНІАН. Fozzy Group розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети «Сільпо», оптові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля будинку» «Фора» і «Бумі», аптеки «Будь здоров», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка», персональна електроніка «Ringoo».
Основні підприємства промислового напряму Fozzy Group - Ніжинський консервний завод, птахофабрика ТОВ ПКФ «Варто». Ресторанний бізнес - чеські ресторації «У кульгавого Пола» і «Старомак», ресторани Prad-A-Café, Liquor та La Bodeguita del Medio.