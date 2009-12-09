"Чумак" вироблятиме макарони у Каховці

ЗАТ «Чумак» (Херсонська обл.), один з найбільших українських виробників продуктів харчування, запустить фабрику з виробництва макаронів з твердих сортів пшениці у м. Каховка (Херсонська обл.) у третій декаді грудня 2009 р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, будівництво фабрики завершене, закінчується монтаж устаткування.

Наголошується, що раніше макарони ТМ «Чумак» вироблялися у Росії. Макарони українського виробництва матимуть новий дизайн упаковки, а надалі планується запуск нової лінійки соусів до макаронів.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Чумак» планувало завершити будівництво макаронної фабрики у Херсонській області до кінця 2009 року. Потужності підприємства складуть близько 20 тис. тонн продукції на рік.

Довідка УНІАН. «Чумак» – один з найбільших виробників продуктів харчування на томатній основі у Центральній і Східній Європі і виробник кетчупа, майонезу, соусів, консервованих овочів в Україні.

Компанія «Чумак» заснована в 1996 році шведськими бізнесменами Карлом CТУРЕНОМ і Йоханом БОДЕНОМ. Компанія продає свою продукцію під однойменною торговою маркою.

«Чумак» володіє виробничими потужностями і логістичним центром в Каховці (Херсонська обл.), а також має офіси в Києві, Мінську і Москві.