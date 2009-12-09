Ющенко: глибокі реформи виведуть український АПК на світовий рівень

Українська аграрна галузь має надзвичайний потенціал і перспективи розвитку і в разі проведення глибоких модерних реформ може посісти гідне місце на європейському та світовому ринках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це глава держави Віктор ЮЩЕНКО заявив під час спілкування з викладачами та студентами Сумського національного аграрного університету.

«Нам бракує одного – ефективних реформ в аграрному секторі», - сказав Президент, наголосивши на надзвичайно сприятливій світовій кон’юнктурі ціни на аграрну продукцію.

«Коли Україна отримає українського прем’єр-міністра, коли ми здатні будемо провести економічні реформи, які стосуються, в першу чергу, аграрного сектору, через 3-5 років Україна буде мати наймодернішу економіку в Європі», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що останні 3-4 роки спостерігалася гарна динаміка приросту інвестицій в АПК. Ще з 2000 року, зазначив він, були введені певні податкові стимули для аграріїв – такі як єдиний фіксований податок, відшкодування відсотків за кредитами - що мало сприяти розвитку аграрного сектору. Президент пояснив, що за відсутності глибоких реформ такі фіскальні відносини є ключовим інструментом для підтримки сільського господарства. «Як Президент, я все буду робити, щоб ми не мали «відкату» податкової політики», - запевнив він.

Водночас, глава держави констатував, що чинний уряд не продемонстрував професійної аграрної політики та не забезпечив фінансову підтримку АПК. Вочевидь, зазначив він, йдеться про «політичне нерозуміння того, що український аграрний сектор – це те, що нас може вигідно виділити на європейському ринку». «Більшої шкоди сільському господарству жоден прем’єр-міністр не приніс, ніж прем’єр-міністр ТИМОШЕНКО», - вважає Президент. Найбільш яскравим прикладом помилкової аграрної політики він назвав активну підтримку урядом імпорту м’яса за тіньовими схемами, що призвело до колосальних втрат українського тваринництва.

«Нам потрібний український прем’єр-міністр, який побачить українського селянина як один з економічних пріоритетів нації», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Окремо Президент розкритикував продовження парламентом протягом останніх років мораторію на продаж земель сільгосппризначення. На переконання В.ЮЩЕНКА, наслідком мораторію стала криміналізація при розподілі земельних відносин і скорочення земель сільгосппризначення в інтересах політичних сил, що знаходяться при владі. «Не опозиція краде землю – владна політична сила», - сказав він.

Президент наголосив, що його не влаштовує така політика, коли глобальної реформи, на яку чекає село, так і не проведено. Продовження такого курсу, на переконання В.ЮЩЕНКА, приведе до втрат потенціалу галузі. «Майте не популістів в уряді – майте професіоналів», - закликав присутніх Президент.