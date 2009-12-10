У Черкаській області подорожчали яйця, молоко, сир, масло

Індекс споживчих цін та індекс цін виробників промислової продукції в Черкаській області в листопаді склали 101,1% і 102,6%, з початку року - 110,9% і 124,7% відповідно.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 14,8%) подорожчав цукор. На 7,8-2,6% зросли ціни на яйця, молоко, сир, масло, картоплю.

Водночас, на 1,8% подешевшав рис, на 0,2% - м`ясо і м`ясопродукти. Алкогольні напої подорожчали на 1,4%.

Ціни (тарифи) на житлі, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,4% за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 7,1% і каналізацію - на 2,1%.

У сфері охорони здоров`я зростання цін на 0,7% в першу чергу обумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,4%.

Зростання цін на транспорт загалом на 1,3% пов`язаний з подорожчанням запасних частин на 3,9%, автомобілів - на 1,8%, палива і змащувальних масел - на 1,6%.

Подешевшали предмети домашнього вжитку і побутова техніка - на 0,1%.