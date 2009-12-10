Система закупівлі новорічних подарунків провокує корупцію

Система закупівлі новорічних подарунків Фондом соціального страхування створює умови для корупції. Про це заявила президент корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО, йдеться в прес-релізі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

За її словами, у сфері закупівель новорічних подарунків Фондом соцстрахування «склалася ганебна практика проведення непрозорих конкурсів з наперед відомим результатом».

А.КОВАЛЕНКО зазначила, що негативні тенденції в цій сфері почали проявлятися з 2004 року, коли закупівля подарунків стала централізованою. «Якщо раніше рішення про придбання подарунків у того чи іншого виробника приймали регіональні дирекції Фонду, то з 2004 року система була жорстко централізована, а критерії відбору переможців стали непрозорими. Все це створює надійну основу для корупції», - вважає А.КОВАЛЕНКО.

Вона повідомила, що цього року остаточні підсумки конкурсу підбивалися наприкінці листопада, а вже 15 грудня всі подарунки мають бути доставлені регіональним дирекціям Фонду. «Всі чудово розуміють, що за такий термін виготовити упаковку і сформувати таку кількість подарунків просто неможливо ні для кого, окрім тих, хто наперед знав результат. Адже йдеться про 4,5 млн. подарунків або більше 2 тис. тонн продукції», - зазначила А.КОВАЛЕНКО.

Президент корпорації "Бісквіт-Шоколад" переконана, що конкурс на закупівлю подарунків має бути прозорим, децентралізованим і проводитися значно раніше. «Від цього виграють усі, крім учасників тіньових домовленостей. Діти одержать якісніші і свіжіші подарунки, Фонд соціального страхування заощадить кошти, виробники одержать додаткове завантаження, а місцеві бюджети – додаткові надходження», - додала А.КОВАЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Національний комітет із захисту підприємництва стверджує, що виконати умови тендеру на постачання новорічних подарунків неможливо.

За словами співкоординатора комітету Сергія КОЛОМІЙЦЯ, кондитери – учасники тендеру вже не раз порушували питання про те, що виконати умови тендеру практично неможливо. Цього року перша інформація про умови проведення тендеру на постачання новорічних подарунків з`явилася тільки в першій декаді листопада.

Як розповів С.КОЛОМІЄЦЬ, за один день кондитерська фабрика з великими виробничими потужностями може розфасувати не більше 50 тисяч новорічних подарунків. На розфасовку 4,5 млн. подарунків, які планується виготовити до новорічних свят, знадобиться 90 днів, на виробництво упаковки з емблемою фонду – 2 тижні, на друкування новорічних листівок від імені Фонду – близько 10 робочих днів. При цьому тендерна документація регламентує вимоги до новорічного подарунка: укомплектованість певними видами кондитерських виробів, упаковка з емблемою фонду і листівка від його імені всередині подарунка, а також гарантія від виробника, що ці подарунки не надійдуть у роздрібний продаж, якщо вони не будуть реалізовані. До 10 грудня подарунки мають надійти у відділення Фонду в західних областях, а до 15 грудня – в всі регіони України. Таким чином, з моменту оголошення тендеру до кінцевого терміну виконання всіх його умов виробники мають один місяць. У той же час, на думку представника комітету, для виконання поставлених умов необхідно хоча б три місяці. Таким чином, свідомо поставлене завдання, виконати яке неможливо. За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, з року в рік у таких тендерах перемагає одна компанія, проте її назву він не повідомив.

Представник Міністерства праці і соціальної політики поки що відмовилася коментувати ситуацію до повного її з`ясування.