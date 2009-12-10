Продаж імпортного вина в Україні цього року збільшився на 11%

Обсяги продажу імпортного вина в Україні протягом 2009 року збільшилися на 11%, пише тижневик «Коментарі:».

При цьому зазначається, що частка вина в асортименті імпортного алкоголю на сьогодні становить майже 80%. Це єдиний сегмент ринку імпортного алкоголю, який зростав.

За інформацією директора супермаркету вина «Good Wine» Людмили КОВАЛЬЧУК, від початку року обсяги реалізації в їхньому супермаркеті зросли на 50%.

За спостереженнями менеджера проекту «Елітні вина» департаменту стратегічних контрактів групи компаній «Fozzy Group» Олексія АБРАМЕНКОВА, стійка тенденція збільшення продажів спостерігається в основному в ціновому сегменті до 100 грн./пляшка.

Водночас Л.КОВАЛЬЧУК запевняє, що середня ціна пляшки в 2009 році зросла до 130 грн. «Спробувавши чилійське й аргентинське вино, українські споживачі все частіше переходять на дорожчі італійські й французькі вина», - пояснює вона.

Водночас, як пишуть «Коментарі:», продаж віскі скоротився майже на 30%, а французьких коньяків - більш як на 55%.

З огляду на збільшення продажів імпортних вин цього року в Україні істотно активізувався розвиток винних супермаркетів, асортимент продукції яких налічує майже 2–3 тисячі найменувань.

Однак, як пишуть «Коментарі:», звичайні продуктові супермаркети теж не мають наміру відмовлятися від розвитку найперспективнішого винного сегменту. Радше, навпаки, вони прагнуть стати повноправними учасниками цього ринку.

Як повідомив О.АБРАМЕНКОВ, великі мережеві ретейлери поступово переходять на прямі поставки імпортних вин - укладають контракти безпосередньо із закордонними виробниками, без участі в цьому ланцюжку дистриб’ютора, що дозволяє знижувати накладні видатки й установлювати набагато нижчу ціну для кінцевого споживача. У планах ретейлерів через два-три роки сконцентрувати левову частину поставок імпортного алкоголю у своїх руках, тому представники мережевої торгівлі вважають, що доля більшості компаній-дистриб’юторів вирішена, відзначають «Коментарі:».

Водночас українські винороби, що поставляють свою продукцію на експорт, також демонструють високі показники зростання на іноземних ринках. Пріоритетним ринком для вітчизняних виноробів залишається Росія, на її частку припадає 87,6% усього експорту українських вин. За словами експертів, в Росії українське вино продається навіть краще, ніж вина з Нового Світу. Наприклад, «Інкерман» за десять місяців 2009 року продав на експорт на 22% більше (2,03 млн. літрів вина), ніж за аналогічний період 2008 року.