В Україні зібрано 48,2 млн. тонн зернових

В Україні станом на 10 грудня 2009 р., згідно із оперативними даними, намолочено 48,247 млн. тонн зерна, повідомляє АПК-Информ.

Пізні зернові і зернобобові культури до вказаної дати були зібрані з площі майже 15,43 млн. га, або 99,6% запланованих до збирання. Середня врожайність зернових по Україні становить 31,3 ц/га.

Також на вказану дату аграрії зібрали понад 10,45 млн. тонн кукурудзи з площі більш ніж 2,04 млн. га, або 97% від плану, при середній врожайності 51 ц/га.

Cтаном на 8 грудня 2008 р. в Україні було намолочено 54,94 млн. тонн зернових з площі 15,27 млн. га. При цьому врожайність становила 36 ц/га.

Як повідомлялося, в 2008 р. Україна зібрала 53,3 млн. тонн зерна (у вазі після доопрацювання).

За уточненими балансами Мінагрополітіки, врожай зернових у 2009 р. складе майже 46,2 млн. тонн (у вазі після доопрацювання).