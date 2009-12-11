Українські цукрові заводи скоротили виробництво бурякового цукру

Українські цукрові заводи станом на 10 грудня виробили 1,23 млн. тонн бурякового цукру, що на 18,3% менше, ніж на аналогічну дату 2008 року, повідомили в Національній асоціації сахаропроизводителей "Укрцукор", повідомляє АПК-Информ.

Згідно із даним асоціації, на сьогодні буряк переробляють шість заводів, 49 вже завершили сезон цукроваріння.

Цукрові заводи прийняли 9,3 млн. тонн буряка, з яких переробили 8,94 млн. тонн.

За оцінками Національної асоціації сахаропроизводителей "Укрцукор", що об`єднує вітчизняні цукрові заводи, виробництво цукру з буряка урожаю 2009 року складе 1,37 млн. тонн.

З буряка урожаю 2008 року 70 цукрових заводів виробили 1,574 млн. тонн бурякового цукру.