Мінсільгосп США поліпшив прогноз врожаю зерна в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) у грудні поліпшило прогноз урожаю зерна в Україні в 2009 році на 0,5 млн. тонн порівняно з листопадовим прогнозом — до 44,95 млн. тонн за рахунок підвищення оцінки збору кукурудзи, повідомляє Агро Перспектива.

Згідно із оприлюдненою інформацією USDA, врожай фуражного зерна очікується на рівні 24,45 млн. тонн проти 26,22 млн. тонн у 2008 році, зокрема кукурудза — 10,5 млн. тонн проти 11,4 млн. тонн. Оцінка урожаю пшениці залишилась без змін — 20,5 млн. тонн проти 25,9 млн. тонн минулого року.

Завдяки поліпшенню прогнозу врожаю кукурудзи і припущенню про скорочення її перехідних запасів до наступного маркетингового року (МР) американські експерти підвищили прогноз експорту кукурудзи з України в 2009/2010 МР (липень 2009 року — червень 2010-го) з 4 млн. тонн до 5 млн. тонн.

В цілому вони чекають в цьому МР експорту з України 11,02 млн. тонн фуражного зерна і 9 млн. тонн пшениці. Це нижче за показники експорту зерна з України у минулому маркетинговому році, за підсумками якого експорт пшениці досяг 13,04 млн. тонн, фуражного зерна — 11,91 млн. тонн, зокрема кукурудза — 5,5 млн. тонн.

В цілому USDA в грудні погіршило прогноз світового експорту пшениці порівняно з оцінками попереднього місяця — з 125,32 млн. тонн до 124,67 млн. тонн, експорту фуражного зерна — з 109,74 млн. тонн до 109,65 млн. тонн. Торік експорт пшениці, за даними американського міністерства, склав 142,29 млн. тонн, фуражного зерна — 109,6 млн. тонн.