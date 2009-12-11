У Херсонській області ціни на зернові у листопаді зросли

У Херсонській області ціни на зернові культури в листопаді т.г. виросли до рівня середньорічних на 8,4% - до 964,3 грн. за тонну

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області, середні ціни зернових культур, які пропонували при закупівлі зберігаючі і переробні підприємства, в січні-листопаді т.г. складали 889,9 грн. за тонну. Зокрема, за пшеницю – 904,2 грн., ячмінь – 719,6 грн., насіннячка соняшнику – 1908,7 грн., соя – 2382 грн, рапс – 2341,1 грн за тонну.

У листопаді поточного року ці підприємства купували зернові культури в середньому по 964,3 грн. за тонну, зокрема пшеницю – 907,2 грн, ячмінь – 658,1 грн, насіннячка соняшнику – 1945,6 грн, сою – 2167,6 грн.