У Херсонській області виробництво м'яса скоротилося

У Херсонській області за 11 місяців порівняно з аналогічним періодом 2008 року виробництво молока збільшилося на 0,7%, а м`яса і яєць - зменшилося на 5,7% і 15,6% відповідно.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області, за вказаний період господарствами усіх категорій вироблено 61,1 тис. тонн м`яса у живій вазі, молока 300,8 тис. тонн, яєць – 344,6 млн. штук.

Зокрема, у січні-листопаді у сільськогосподарських підприємствах виробництво молока збільшилося на 11,3%, а м`яса і яєць - зменшилося на 1,9% і 28,6% відповідно.

Від однієї корови молока надоюють (розрахунок зроблено по середньому поголів`ю корів молочного стада) 3 791 кг, що на 450 кг більше порівняно з січнем-листопадом 2008 р.