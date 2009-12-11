У Херсонській області поголів'я ВРХ скоротилося

У Херсонській області за 11 місяців, проти аналогічного періоду 2008 р., поголів`я великої рогатої худоби скоротилося на 5,7%.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в області, за вказаний період у всіх категоріях господарств поголів`я ВРХ скоротилося на 5,7% (до 140 тис. голів), зокрема корів – на 1,6% (до 85,8 тис. голів).

Водночас, поголів`я свиней збільшилося на 8,4% (до 216,4 тис. голів), овець і кіз – на 0,1% (до 70,4 тис. голів), птахыв - на 3% (4,745 млн. голів).