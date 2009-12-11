„Луї Дрейфус Коммодітіс Україна” припинила закупівлю зерна на елеваторах

Компанія „Луї Дрейфус Коммодітіс Україна”, дочірня компанія Louis Dreyfus Negoce S.A.(Франція), повністю припинила закупівлі зерна на внутрішніх елеваторах України.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Української аграрної конфедерації.

На думку фахівців, причина призупинки закупівель – безпрецедентне невідшкодування ПДВ. «Таке саме становище з ПДВ і у решти експортерів зерна з України, сумарна заборгованість перед якими, за оцінками ринку, складає близько 3,5 млрд. грн.», – говориться в повідомленні.

"Цього треба було чекати. Очевидно, не можуть зернові компанії нескінченно відволікати свої оборотні кошти „дебіторку” з ПДВ, ось і згортають „гривневі” закупівлі. Нічого доброго від такого повороту подій чекати не доводиться, оскільки на закупівлю зерна тільки у валюті, а отже – тільки в портах, можуть перейти, і вже в значній мірі перейшли, й інші компанії», - відзначив директор УАК Сергій СТОЯНОВ.

«Що ж тоді робити, і як продавати зерно десяткам тисяч товаровиробників? І що при цьому буде з внутрішніми цінами на зерно?», - побоюється С.Стоянов.

За оцінками експертів УАК, потенціал експорту зерна з України в сезоні 2009/10 складає 23-24 млн. тонн, експортовано з початку сезону понад 12 млн. тонн.