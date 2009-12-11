Завтра в Україні очікується невеликий сніг

Завтра в Україні місцями очікується невеликий сніг, у східних областях помірний, у Криму та Приазов`ї мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах України, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла; у Криму вночі близько 0°, на Південному узбережжі до 5° тепла, вдень 2-7° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Київській області у суботу очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° морозу.