На Тернопільщині зорано 181,4 тис га зимового зябу. Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, це складає 102% від прогнозу. За її даними, 42,1 тис га із загальної кількості зораного становить глибокий зяб під цукрові буряки.

Понадпланову оранку, за словами М. ДЕРМАНСЬКОЇ, забезпечили ті господарства, які взяли в оренду необролювальні землі, знищували на них бур’яни, а користуючись сприятливими погодними умовами, ще й вирішили переорати землю на зиму.

Загалом посівні площі області, які обробляються сільського-господарські підприємствами, складають 490 тис га. Порівняно з минулим роком ці площі збільшилися на 12 тис га.

М. ДЕРМАНСЬКА також зауважила, що 84% посівних площ озимини вже вдруге оброблено труйкою проти мишей. «Не виключено, що якщо буде тепла погода, то труїтимемо і третій раз. Адже може бути, що під час труйок виживе одна-дві миші, а за три тижні вони вже дають потомство у 5-6 мишей», – пояснила потребу чергової труйки М. ДЕРМАНСЬКА.