Завтра в Україні буде морозна погода, на дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 13 грудня буде хмарно. Місцями невеликий сніг, у східних областях помірний; у Криму та Приазов`ї мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла; в Криму вночі близько 0°, на Південному узбережжі до 5° тепла, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Київській області завтра без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу; у Києві вночі близько 10°, вдень 6-8° морозу.