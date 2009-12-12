ДПАУ припинила відшкодування ПДВ експортерам зерна

Державна податкова адміністрація України (ГНАУ) припинила відшкодування експортерам зерна податку на додану вартість (ПДВ) через Аграрний фонд, повідомило джерело в Міністерстві аграрної політики, повідомляє АПК-Информ

"Відшкодування ПДВ експортерам зерна через Аграрний фонд зараз не здійснюється", - сказав співрозмовник 11 грудня.

За його словами, на сьогодні борги перед зернотрейдерами за укладеними з Аграрним фондом контрактами у рамках затвердженого цього року механізму відшкодування ПДВ складають майже 600 млн. грн.

Джерело відзначило, що не має в своєму розпорядженні інформації щодо причин припинення відшкодування ПДВ експортерам зерна.

Оператори зернового ринку агентству підтвердили, що на цей час їм ПДВ через Аграрний фонд не відшкодовується.

Як повідомлялося, уряд України в лютому п.р. затвердив схему відшкодування трейдерам ПДВ зерном через Аграрний фонд. Вона припускає, що Аграрний фонд продає трейдерам зерно на Аграрній біржі за середньозваженими цінами, що склалися впродовж трьох попередніх торгових сесій, але не нижче за ціну закупівлі зерна з урахуванням витрат, пов`язаних з його зберіганням. Сам взаємозалік повинен проводитися через рахунки Держказначейства протягом одного операційного дня.

За оцінками експертів, борг держави перед експортерами зерна по ПДВ складає близько 3,5 млрд. грн.